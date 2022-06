Caos seggi a Palermo: manca ancora una cinquantina presidenti. Elettori vanno via senza votare (Di domenica 12 giugno 2022) Avrebbero dovuto aprire le porte agli Elettori alle 7 - il voto è consentito soltanto oggi fino alle 23 - ma finora sono una cinquantina a Palermo le sezioni elettorali dove mancano ancora i ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 12 giugno 2022) Avrebbero dovuto aprire le porte aglialle 7 - il voto è consentito soltanto oggi fino alle 23 - ma finora sono unale sezioni elettorali dovenoi ...

