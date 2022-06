Basket, finale scudetto: Milano è granitica e vince gara 3 con un netto 94 - 82 - Sport - Basket (Di domenica 12 giugno 2022) Armani Milano batte la Virtus Bologna Milano, 12 giugno 2022 " L' Armani AX Milano mantiene intatta l'imbattibilità casalinga tra regular season e playoff battendo 94 - 82 la Virtus Segafredo Bologna ... Leggi su quotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) Armanibatte la Virtus Bologna, 12 giugno 2022 " L' Armani AXmantiene intatta l'imbattibilità casalinga tra regular season e playoff battendo 94 - 82 la Virtus Segafredo Bologna ...

Pubblicità

gveghini : Tezenis incontenibile, Udine k.o. 83-57 in Gara-4: VERONA TORNA IN SERIE A DOPO 20 ANNI!???? - CucchiRiccardo : @dgiorgio73 @VitoMeccia @ugomagri @OGiannino @mattiafeltri @beppesevergnini @FBiasin Era la finale che valeva la pr… - infoitsport : Basket, finale playoff Serie A2 2021/22: 83-57 tra Verona e Udine, veneti promossi in A1 - alessiodesiena : RT @SkySport: ULTIM'ORA BASKET SERIE A: FINALE SCUDETTO, MILANO VINCE GARA 3 Virtus battuta 94-82, serie sul 2-1 per l'Olimpia #SkySport #S… - framario71 : ...diviso fra due passioni le finale play off di Basket e il #palermocalcio ...si torna nel calcio che conta… -