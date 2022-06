Abbiamo volato nell' aereo tutto Business Class

Leggi su panorama

(Di domenica 12 giugno 2022) Un’intera cabina di poltrone pronte a trasformarsi in letti per viaggiare in pieno relax. È l’idea di La Compagnie, che da poche settimane collega Milano a New York. Ecco cosa si trova a bordo. Mai visto niente del genere: l’intera cabina, solo 76 posti, è una, con poltrone che diventano letti per abbracciare Morfeo tra le nuvole. Fa uno strano effetto salire sugli aerei della francese La Compagnie (Lacompagnie.com/it), che da qualche settimana collega l’aeroporto di Milano Malpensa con Newark, a mezz’ora di treno o di auto da Manhattan. Una modalità inedita e ricca di comfort per raggiungere New York. I prezzi? Da 1.500 euro totali per l’andata e il ritorno. A tutti i passeggeri è garantito l’accesso alla lounge per rilassarsi prima del decollo; l’imbarco è fulmineo, dura una decina di minuti, visto l’esiguo numero di ospiti a bordo ...