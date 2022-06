Von der Leyen in visita a Kiev, vede Zelensky (Di sabato 11 giugno 2022) Kiev – La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, stando a quanto ha potuto constatare l’agenzia di stampa Ansa, è in visita a Kiev. Von der Leyen è arrivata nella capitale ucraina in treno e senza preannunciare la sua missione per motivi di sicurezza. A Kiev la numero uno dell’esecutivo vedrà il presidente Volodymyr Zelensky ed avrà una serie di incontri con i massimi vertici delle istituzioni ucraine. E’ la seconda volta dall’inizio della guerra che von der Leyen visita Kiev e l’Ucraina. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 11 giugno 2022)– La presidente della Commissione Ue Ursula von der, stando a quanto ha potuto constatare l’agenzia di stampa Ansa, è in. Von derè arrivata nella capitale ucraina in treno e senza preannunciare la sua missione per motivi di sicurezza. Ala numero uno dell’esecutivo vedrà il presidente Volodymyred avrà una serie di incontri con i massimi vertici delle istituzioni ucraine. E’ la seconda volta dall’inizio della guerra che von dere l’Ucraina. L'articolo L'Opinionista.

