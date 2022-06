Vaiolo delle scimmie, l’Europa inizia a vaccinare. Cosa non torna nei focolai (Di sabato 11 giugno 2022) Lo scopo è creare un cordone immunitario attorno ai malati, per spegnere il focolaio prima che si espanda. La diffusione sembra avvenire via droplets Leggi su ilsole24ore (Di sabato 11 giugno 2022) Lo scopo è creare un cordone immunitario attorno ai malati, per spegnere ilo prima che si espanda. La diffusione sembra avvenire via droplets

