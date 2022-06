Ultime Notizie – Referendum, compagna Tortora: “5 sì, nessuno riviva storia di Enzo” (Di sabato 11 giugno 2022) “Questi sono i Referendum di Tortora, quindi vado a votare proprio nel ricordo di Enzo perché, come diceva Primo Levi, chi dimentica il passato è condannato a riviverlo. Io non voglio che altri abbiano a vivere di nuovo l’esperienza di Tortora, quindi vado nel ricordo di Enzo per onorare tutta la sua storia e voterò 5 sì“. Così all’AdnKronos Francesca Scopelliti, compagna di Enzo Tortora e presidente della ‘Fondazione Internazionale per la Giustizia Enzo Tortora’. “La vittoria del sì – spiega – darebbe un grande messaggio sia alla classe politica, che inseguendo il consenso elettorale capirebbe che l’elettorato vuole una riforma della giustizia, che alla magistratura, che deve fare i conti con quel ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 11 giugno 2022) “Questi sono idi, quindi vado a votare proprio nel ricordo diperché, come diceva Primo Levi, chi dimentica il passato è condannato a riviverlo. Io non voglio che altri abbiano a vivere di nuovo l’esperienza di, quindi vado nel ricordo diper onorare tutta la suae voterò 5 sì“. Così all’AdnKronos Francesca Scopelliti,die presidente della ‘Fondazione Internazionale per la Giustizia’. “La vittoria del sì – spiega – darebbe un grande messaggio sia alla classe politica, che inseguendo il consenso elettorale capirebbe che l’elettorato vuole una riforma della giustizia, che alla magistratura, che deve fare i conti con quel ...

