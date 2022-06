Sequestrato il libro di “Striscia La Notizia” su Claudio Baglioni

Pubblicità

GiusCandela : Sequestrato il libro di Striscia su Baglioni. Il gip: 'È diffamazione accusare l'artista di plagio'. Indagati Ricci… - sulsitodisimone : RT @Miti_Vigliero: Ricci, Iacchetti, Greggio e il mago Casanova indagati per il libro di Striscia su Baglioni (sequestrato) - pinopao : RT @Fabio_Martini_: Ora cara @stricia e #Ricci potrete dire che avete fatto una figuraccia. Sequestrato il libro di «Striscia» su #Baglion… - Miti_Vigliero : Ricci, Iacchetti, Greggio e il mago Casanova indagati per il libro di Striscia su Baglioni (sequestrato)… - infoitcultura : Sequestrato il libro di 'Striscia' su Claudio Baglioni -

Agenzia ANSA

ildi Striscia su Baglioni 'E' diffamazione'. Antonio Ricci' Non abbiamo offeso nessuno' . Su ordine del gip del Tribunale di Monza, il'Tutti poeti con Claudio' non è più ...Leggi anche > Striscia,ilsu Baglioni dopo la querela per diffamazione. Ricci: 'Non abbiamo offeso nessuno' Alberto Matano, il conduttore de La vita in diretta su Rai 1, si sposa ... Sequestrato il libro di Striscia su Claudio Baglioni Claudio Baglioni ha ottenuto il sequestro del libro 'Tutti poeti con Claudio' che, su ordine del gip del Tribunale di Monza, non è più scaricabile dal sito di Striscia ...Il Giudice per le indagini preliminari afferma che ciò che viene sostenuto dall’ebook è “in parte non veritiero, in parte frutto di una manipolazione“. Il contenuto del libro e l’indagine a riguardo.