Sampdoria, Pallotta: “Mio interessamento per l’acquisto? Notizia non vera” (Di sabato 11 giugno 2022) Nelle ultime ore James Pallotta, l’ex proprietario della Roma, era stato rumoreggiato di un possibile acquisto della Sampdoria, insieme ad altri investitori americani. A Tuttosport, Pallotta ha negato il tutto. Ecco le sue parole: “La Notizia di un mio interessamento nell’acquisto della Sampdoria? Non è vera. Penso comunque che Genova sia una città meravigliosa. E c’è un grande progetto”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) Nelle ultime ore James, l’ex proprietario della Roma, era stato rumoreggiato di un possibile acquisto della, insieme ad altri investitori americani. A Tuttosport,ha negato il tutto. Ecco le sue parole: “Ladi un mioneldella? Non è. Penso comunque che Genova sia una città meravigliosa. E c’è un grande progetto”. SportFace.

