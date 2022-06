Pullman contro terrazza bar a Selva Gardena, nessun ferito (Di sabato 11 giugno 2022) Uno 'spettacolare' incidente con un Pullman, fortunatamente senza feriti, si è verificato alle due di notte a Selva Gardena. Un autobus, per cause in corso di accertamento, è finito contro la terrazza ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 giugno 2022) Uno 'spettacolare' incidente con un, fortunatamente senza feriti, si è verificato alle due di notte a. Un autobus, per cause in corso di accertamento, è finitola...

Pubblicità

AnsaTrentinoAA : Pullman contro terrazza bar a Selva Gardena, nessun ferito. Incidente la scorsa notte |#ANSA - JohnWes61348473 : @fabcet @_Nico_Piro_ @CucchiRiccardo @Corriere Perché non organizzare dei pullman per andare in ukraina o a Mosca p… - VittoriaColonn2 : RT @17su24: il fanta tifoso trasferta fatta 100 punti con pioggia, 10 con sole tafferuglio vs tifoseria avversaria 100pt tifoso sul divano… - 17su24 : il fanta tifoso trasferta fatta 100 punti con pioggia, 10 con sole tafferuglio vs tifoseria avversaria 100pt tifoso… - massimi89529615 : Pullman a due piani contro la pensilina a Trento: due persone in ospedale -