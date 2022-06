(Di sabato 11 giugno 2022) Paolo, fratello di Silvio ed ex vicepresidente del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla stagione conclusa

Pubblicità

PianetaMilan : P. #Berlusconi : “ #Scudetto e promozione con il #Monza : annata perfetta” #ACMilan #Milan #SempreMilan - notizie_milan : Milan: parla Paolo Berlusconi: “Scudetto meritato” - Antimbecilli : - Den96109848 : RT @AloBrasil1974: In questo video Sacchi racconta quando Berlusconi chiese alla squadra un mese di astinenza a ridosso della sfida scudett… - LUZrossonero : RT @AloBrasil1974: In questo video Sacchi racconta quando Berlusconi chiese alla squadra un mese di astinenza a ridosso della sfida scudett… -

Mi riferisco ai Tanzi, Cragnotti,, Moratti, Cecchi Gori, e altri che ad anni di lustro ...ad essere credibili in Europa con questi metodi Continueremo a lottare in Italia per uno, ...Aver vinto loè sicuramente un punto di partenza enorme per confermare questa squadra tra ... O almeno questa è la speranza del presidentee del suo braccio destro, il 'condor' ...Continuano i complimenti in casa Milan per il grande lavoro fatto nell’ultima stagione che ha portato nella bacheca rossonera il suo diciannovesimo scudetto. Stavolta è il figlio dell’ex Presidente ...Paolo Berlusconi, fratello dell'ex presidente del Milan Silvio, oggi al Monza, ha parlato sulla Gazzetta dello Sport e ha risposto a una domanda che gli chiedeva se lui e il ...