"Noi lavoriamo per costruire...". Quel dolore davanti alle case devastate in Ucraina (Di sabato 11 giugno 2022) L'architetto Caputo davanti ai bombardamenti e alle case ditrutte: "Questo spettacolo ha ricordi lontani legati a guerre del passato". E prospetta un'operazione ciclopica, la "più importante in questo primo quarto di secolo" Leggi su ilgiornale (Di sabato 11 giugno 2022) L'architetto Caputoai bombardamenti editrutte: "Questo spettacolo ha ricordi lontani legati a guerre del passato". E prospetta un'operazione ciclopica, la "più importante in questo primo quarto di secolo"

