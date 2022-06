Maxi rissa tra inquilini a Milano, in 60 armati di bastoni. Un bimbo di 2 anni in ospedale (Di sabato 11 giugno 2022) C'è anche un bimbo di due anni tra le persone medicate ieri sera a Milano a causa di una Maxi rissa scoppiata tra fazioni diverse di inquilini delle case popolari in via Bolla , in un quartiere periferico... Leggi su feedpress.me (Di sabato 11 giugno 2022) C'è anche undi duetra le persone medicate ieri sera aa causa di unascoppiata tra fazioni diverse didelle case popolari in via Bolla , in un quartiere periferico...

