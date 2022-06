Maxi-rissa in via Bolla a Milano, gli inquilini con i bastoni: «Ci siamo difesi perché i rom usavano le mazze. Aggrediti anche dai loro bambini» (Di sabato 11 giugno 2022) Una Maxi-rissa è scoppiata ieri sera tra gli inquilini in via Bolla a Milano. Avvenuta all’altezza del civico 40, ha coinvolto una sessantina di persone. Ovvero gli occupanti degli alloggi di residenza popolare di quella via. Le persone si sarebbero riversate in strada verso le 21.30, armate anche di bastoni. Barbara, una residente di via Bolla ha dichiarato: «I rom che abitano abusivamente negli alloggi popolari e nei camper sotto lo stabile hanno iniziato a sgommare con le auto nel piazzale». La donna ha continuato: «Ci siamo spaventati e siamo scesi a vedere cosa stava succedendo». A quel punto è scoppiata la rissa. Barbara afferma che: «I rom hanno usato le spranghe e ci hanno lanciato addosso i ... Leggi su open.online (Di sabato 11 giugno 2022) Unaè scoppiata ieri sera tra gliin via. Avvenuta all’altezza del civico 40, ha coinvolto una sessantina di persone. Ovvero gli occupanti degli alloggi di residenza popolare di quella via. Le persone si sarebbero riversate in strada verso le 21.30, armatedi. Barbara, una residente di viaha dichiarato: «I rom che abitano abusivamente negli alloggi popolari e nei camper sotto lo stabile hanno iniziato a sgommare con le auto nel piazzale». La donna ha continuato: «Cispaventati escesi a vedere cosa stava succedendo». A quel punto è scoppiata la. Barbara afferma che: «I rom hanno usato le spranghe e ci hanno lanciato addosso i ...

