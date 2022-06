Matteo Berrettini torna a meravigliare: batte Otte in due set, è subito finale a Stoccarda (Di sabato 11 giugno 2022) Di solito i giocatori che rientrano da un infortunio hanno bisogno di un periodo di rodaggio. Di riprendere la forma e la confidenza con il ritmo partita. Pure Matteo Berrettini non sfugge a questa regola: nei suoi match sull’erba di Stoccarda è apparso appesantito, a tratti ancora fuori ritmo. Alla fine, però, il suo tennis torna a essere vincente e a far meravigliare: il tennista romano ha battuto in due set il padrone di casa Oscar Otte, conquistando la finale. Domani (domenica) si gioca il titolo, ma già questo è un risultato insperato e incredibili per quello che ha dovuto passare negli ultimi mesi. Dopo l’operazione alla mano destra, Berrettini per 4 settimane non ha potuto nemmeno impugnare la racchetta. Ma non si è dimenticato come far male con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) Di solito i giocatori che rientrano da un infortunio hanno bisogno di un periodo di rodaggio. Di riprendere la forma e la confidenza con il ritmo partita. Purenon sfugge a questa regola: nei suoi match sull’erba diè apparso appesantito, a tratti ancora fuori ritmo. Alla fine, però, il suo tennisa essere vincente e a far: il tennista romano ha battuto in due set il padrone di casa Oscar, conquistando la. Domani (domenica) si gioca il titolo, ma già questo è un risultato insperato e incredibili per quello che ha dovuto passare negli ultimi mesi. Dopo l’operazione alla mano destra,per 4 settimane non ha potuto nemmeno impugnare la racchetta. Ma non si è dimenticato come far male con ...

Pubblicità

Eurosport_IT : MATTEO IN FINALEEEEE! ?????? Berrettini la spunta due volte al tie-break ed elimina Oscar Otte. Si prende la sua seco… - WeAreTennisITA : Il derby su erba è di Matteo ?????? Un grande Berrettini batte Sonego per 3-6 6-3 6-4, Matteo è cresciuto molto nel se… - FiorinoLuca : Tre mesi di stop, rientra e va in finale. 18 ace, 0 palle break concesse e finale a Stoccarda contro uno tra Murr… - fattoquotidiano : Matteo Berrettini torna a meravigliare: batte Otte in due set, è subito finale a Stoccarda - FPALATUCCI : @GeorgeSpalluto Matteo Berrettini è nato per vincere. Con quel servizio lì,e quel dritto lì,non c'è verso,vince! Grande Matté! -