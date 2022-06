Mario | paralizzato da 12 anni Per morire deve pagare 5 mila euro | tutti i suoi risparmi

(Di sabato 11 giugno 2022) Non essendoci una legge per il suicidio assistito,dovrebbecaro i costi di assistenza. Per lui è partita una raccolta fondi. Il marchigiano che per primo in Italia ha ottenuto il diritto dicon il suicidio medicalmente assistito, per poter essere accompagnato alla sua fine, dovrebbe dare fondo ai pochi soldi che ha L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

elio_vito : Vergognoso, a 'Mario', 44anni, da 12anni completamente paralizzato, è stato riconosciuto dallo Stato il diritto a s… - Agenzia_Ansa : Mario, 44 anni, completamente paralizzato da 12 anni, è la prima persona che può legalmente scegliere il suicidio m… - renatamiorali : RT @elio_vito: Vergognoso, a 'Mario', 44anni, da 12anni completamente paralizzato, è stato riconosciuto dallo Stato il diritto a scegliere… - oibo9 : RT @elio_vito: Vergognoso, a 'Mario', 44anni, da 12anni completamente paralizzato, è stato riconosciuto dallo Stato il diritto a scegliere… - marcelgiorda : RT @AleMilia20: Mario(44 anni,paralizzato da 12 dopo un incidente)è la prima persona che ha potuto scegliere legalmente il #SuicidioMedical… -

Anche per evitare nuove assurde contorsioni giuridiche come quelle di(nome di fantasia), 44 anni, completamenteda 12 a causa di un incidente stradale. Ha ottenuto l'ok all'...... le Camere hannol'attività per il migliaio di amministrazioni... Una voglia di centro ... Draghi concederà un buffetto alla destra ADraghi importano poco le reazioni del centro - ...Milano, 10 giu. (LaPresse) - Sono stati raccolti i 16mila euro per l'acquisto del farmaco che consentirà a 'Mario' di accedere al suicidio assistito. Lo rende ...L'ennesimo ostacolo nel percorso scelto dal 44enne marchigiano, da 12 paralizzato a causa di un incidente stradale. La prima persona in Italia ad aver ottenuto il via libera per poter ricevere il farm ...