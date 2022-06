LIVE Berrettini-Otte 5-6, ATP Stoccarda 2022 in DIRETTA: il tedesco si garantisce quantomeno il tiebreak (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RANKING ATP: OGGI MATTEO Berrettini DEVE VINCERE PER RIMANERE TOP10 40-15 Eccesso di sicurezza per Matteo, che manda in corridoio un semplice dritto a campo aperto. 40-0 Altro servizio vincente dell’azzurro. 30-0 Servizio vincente Berrettini. 15-0 ACE Berrettini, l’ottavo. 6-5 Game Otte. Decimo ACE del tedesco, che rischia nuovamente al servizio ma tiene la battuta assicurandosi quantomeno il tiebreak. AD-40 ACE Otte, il nono. 40-40 Erroraccio del numero 61 del mondo, che manda in corridoio lo smash. Si va ai vantaggi. 40-30 Ottima prima esterna di Otte, che si procura una chance del 6-5. 30-30 Servizio e dritto a segno per il tedesco. 15-30 ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARANKING ATP: OGGI MATTEODEVE VINCERE PER RIMANERE TOP10 40-15 Eccesso di sicurezza per Matteo, che manda in corridoio un semplice dritto a campo aperto. 40-0 Altro servizio vincente dell’azzurro. 30-0 Servizio vincente. 15-0 ACE, l’ottavo. 6-5 Game. Decimo ACE del, che rischia nuovamente al servizio ma tiene la battuta assicurandosiil. AD-40 ACE, il nono. 40-40 Erroraccio del numero 61 del mondo, che manda in corridoio lo smash. Si va ai vantaggi. 40-30 Ottima prima esterna di, che si procura una chance del 6-5. 30-30 Servizio e dritto a segno per il. 15-30 ...

