Justin Bieber malato, lo sfogo in un video sui social: cos’è la sindrome di Ramsay Hunt (Di sabato 11 giugno 2022) Justin Bieber, malato, si sfoga sui social e racconta la sua odissea. Nei giorni scorsi aveva comunicato il rinvio dei concerti giustificandosi con queste parole: “La mia malattia sta peggiorando”, ma senza fornire altri dettagli. In un primo momento si è pensato che il motivo fosse legato alla malattia di Lyme di cui aveva detto di soffrire nel 2020, ma nelle ultime ore la popstar canadese ha raccontato la verità ai suoi follower. Justin Bieber malato: lo sfogo Justin Bieber ha pubblicato un video su Instagram per rivelare la sua malattia e confessarsi ai fan. Ecco le sue parole. “Ho la sindrome di Ramsay Hunt, dovuta a un virus che attacca ... Leggi su optimagazine (Di sabato 11 giugno 2022), si sfoga suie racconta la sua odissea. Nei giorni scorsi aveva comunicato il rinvio dei concerti giustificandosi con queste parole: “La mia malattia sta peggiorando”, ma senza fornire altri dettagli. In un primo momento si è pensato che il motivo fosse legato alla malattia di Lyme di cui aveva detto di soffrire nel 2020, ma nelle ultime ore la popstar canadese ha raccontato la verità ai suoi follower.: loha pubblicato unsu Instagram per rivelare la sua malattia e confessarsi ai fan. Ecco le sue parole. “Ho ladi, dovuta a un virus che attacca ...

