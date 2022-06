Infortunio Chiesa | i tempi di recupero dell’esterno | c’è la data del rientro

(Di sabato 11 giugno 2022) Federicobrucia le tappe per il. L’esterno della Juve sta recuperando dall’, c’è ladel possibilein campo Federicosta recuperando dall’e procede spedito per ilin campo. L’esterno sta lavorando senza andare in vacanza per ritornare quanto prima a disposizione di Allegri e della Juve. Il Corriere di Torino scrive della possibiledel, che potrebbe essere a settembre dopo la sosta per le Nazionali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

