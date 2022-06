In Toscana 28 comuni al voto, 2 sfide frontali destra-sinistra (Di sabato 11 giugno 2022) Ventotto comuni su 273 al voto domani in Toscana - di cui cinque sopra i 15mila abitanti - e tre sfide che potranno far sentire la loro onda lunga sulla politica nazionale: Lucca, Pistoia e Carrara. A Lucca sono sette i candidati per la successione ad Alessandro Tambellini, sindaco del Pd, in carica dal 2012. Corre per il centrosinistra Francesco Raspini, assessore comunale sostenuto da Lucca Civica-Volt-Lucca è Popolare, Lucca è un grande noi, Pd, Lucca Futura, sinistra con Lucca Civica Ecologista ed Europa Verde. Per il centrodestra, con l'appoggio di Fdi, Lega, Fi-Udc, Lucca 2032, Centrodestra per Lucca, si presenta l'imprenditore Mario Pardini, ex presidente di Lucca Crea, società partecipata che organizza il Lucca Comics and games. Con le liste ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 11 giugno 2022) Ventottosu 273 aldomani in- di cui cinque sopra i 15mila abitanti - e treche potranno far sentire la loro onda lunga sulla politica nazionale: Lucca, Pistoia e Carrara. A Lucca sono sette i candidati per la successione ad Alessandro Tambellini, sindaco del Pd, in carica dal 2012. Corre per il centroFrancesco Raspini, assessore comunale sostenuto da Lucca Civica-Volt-Lucca è Popolare, Lucca è un grande noi, Pd, Lucca Futura,con Lucca Civica Ecologista ed Europa Verde. Per il centro, con l'appoggio di Fdi, Lega, Fi-Udc, Lucca 2032, Centroper Lucca, si presenta l'imprenditore Mario Pardini, ex presidente di Lucca Crea, società partecipata che organizza il Lucca Comics and games. Con le liste ...

