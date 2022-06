In Abruzzo 49 Comuni al voto, occhi puntati su L'Aquila (Di sabato 11 giugno 2022) E' L'Aquila la città più importante tra i 49 Comuni abruzzesi al voto per eleggere altrettanti nuovi sindaci, consigli e giunte comunali. Il capoluogo di regione e di provincia, con i suoi quasi 70 ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 giugno 2022) E' L'la città più importante tra i 49abruzzesi alper eleggere altrettanti nuovi sindaci, consigli e giunte comunali. Il capoluogo di regione e di provincia, con i suoi quasi 70 ...

Pubblicità

TgrRai : RT @TgrRaiAbruzzo: Referendum e amministrative in 49 comuni. Urne aperte domani dalle 7 alle 23. - TgrRaiAbruzzo : RT @TgrRaiAbruzzo: Referendum e amministrative in 49 comuni. Urne aperte domani dalle 7 alle 23. - TgrRaiAbruzzo : Referendum e amministrative in 49 comuni. Urne aperte domani dalle 7 alle 23. - abruzzoweb : ELEZIONI AMMINISTRATIVE: I 49 COMUNI ABRUZZESI ALLE URNE, TUTTE LE LISTE E CANDIDATI - nazione_futura : RT @giubileif: Domenica si voterà in numerosi comuni alle amministrative, Nazione Futura candida nel centrodestra propri associati in una q… -