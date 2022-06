“Gattuso chiama il Chucky Lozano al Valencia”, De Laurentiis può liberarsi di un lauto ingaggio (Di sabato 11 giugno 2022) Hirving Lozano è sul mercato, il Napoli lo può cedere al Valencia con Gennaro Gattuso che ha chiesto l’acquisto del messicano. Il Chucky dopo un primo momento di contrasto, in cui anche i tifosi sudamericani criticarono aspramente Gattuso per il mancato impiego di Lozano al Napoli, ha disputato con l’allenatore calabrese una della sue migliori stagioni. Ora il sodalizio Gattuso-Lozano si potrebbe ricomporre. Valencia di Gattuso su Lozano: le cifre Anche dal Messico rilanciano la notizia di un interesse concreto del club spagnolo. Secondo il portale sudamericano ‘En Cancha’ Gattuso vorrebbe Lozano al Valencia. L’allenatore italiano ha da pochi giorni ... Leggi su napolipiu (Di sabato 11 giugno 2022) Hirvingè sul mercato, il Napoli lo può cedere alcon Gennaroche ha chiesto l’acquisto del messicano. Ildopo un primo momento di contrasto, in cui anche i tifosi sudamericani criticarono aspramenteper il mancato impiego dial Napoli, ha disputato con l’allenatore calabrese una della sue migliori stagioni. Ora il sodaliziosi potrebbe ricomporre.disu: le cifre Anche dal Messico rilanciano la notizia di un interesse concreto del club spagnolo. Secondo il portale sudamericano ‘En Cancha’vorrebbeal. L’allenatore italiano ha da pochi giorni ...

