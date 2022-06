Gatti: «Emozione stupenda, vivo per queste partite» (Di sabato 11 giugno 2022) Le parole di Gatti al debutto in azzurro: «Un’Emozione stupenda, mille altri di questi giorni. Dedica alla famiglia» Federico Gatti ha parlato a Rai Sport dopo il debutto in nazionale contro l’Inghilterra. Di seguito le sue parole: ESORDIO – «Esordio? Lo avevo capito in settimana, ieri infatti ho dormito poco. Un’Emozione stupenda, mille altri di questi giorni. La dedica va alla mia famiglia e alla mia ragazzi, che mi sono sempre vicini». PRESTAZIONE – «Quest’anno giocavo in Serie B, trovarmi contro calciatori che giocano in Champions è un po’ così ma quando entro in campo non guardo in faccia nessuno. Abbiamo giocato un grande match, nel primo tempo abbiamo avuto occasioni importanti e non abbiamo subito gol. vivo per queste ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 giugno 2022) Le parole dial debutto in azzurro: «Un’, mille altri di questi giorni. Dedica alla famiglia» Federicoha parlato a Rai Sport dopo il debutto in nazionale contro l’Inghilterra. Di seguito le sue parole: ESORDIO – «Esordio? Lo avevo capito in settimana, ieri infatti ho dormito poco. Un’, mille altri di questi giorni. La dedica va alla mia famiglia e alla mia ragazzi, che mi sono sempre vicini». PRESTAZIONE – «Quest’anno giocavo in Serie B, trovarmi contro calciatori che giocano in Champions è un po’ così ma quando entro in campo non guardo in faccia nessuno. Abbiamo giocato un grande match, nel primo tempo abbiamo avuto occasioni importanti e non abbiamo subito gol.per...

