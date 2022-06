Covid Ragusa, salgono i positivi: ecco in quali Comuni (Di sabato 11 giugno 2022) Ragusa –Sale e arriva quasi a quota 2 mila il numero dei positivi al Covid in provincia di Ragusa. Il numero dei contagiati sta risalendo da qualche giorno. Lo si evince dai dati del bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi, 11 giugno 2022.I positivi in totale sono 1920 di cui 1874 si trovano in isolamento domiciliare, 37 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica, Vittoria e Palermo e 9 nella RSA dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa.I guariti salgono a 93.587 mentre i morti sono fermi a 558.ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 283.569 tamponi molecolari, 38.463 test sierologici, 869.464 test rapidi per un totale di 1.191.487. Covid: positivi virus ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 11 giugno 2022)–Sale e arriva quasi a quota 2 mila il numero deialin provincia di. Il numero dei contagiati sta risalendo da qualche giorno. Lo si evince dai dati del bollettino dell’Asp didi oggi, 11 giugno 2022.Iin totale sono 1920 di cui 1874 si trovano in isolamento domiciliare, 37 ricoverati negli ospedali di, Modica, Vittoria e Palermo e 9 nella RSA dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di.I guaritia 93.587 mentre i morti sono fermi a 558.i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 283.569 tamponi molecolari, 38.463 test sierologici, 869.464 test rapidi per un totale di 1.191.487.virus ...

