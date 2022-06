Cambia il Consiglio di Sicurezza dell’Onu: l’elezione “storica” (Di sabato 11 giugno 2022) di Andrea Gebbia, da Ehrendingen (Svizzera) Con la guerra in Ucraina, che ormai dura purtroppo da più di cento giorni, in Svizzera torna di attualità l’Onu con il suo ruolo di garante della pace nel mondo, anche se al momento è sicuramente latitante in Europa. La Svizzera ha aderito all’Onu nel 2002 e oggi, per la prima volta nella storia, ha ottenuto uno dei dieci seggi non permanenti nel Consiglio di Sicurezza per il biennio 2023-2024. L’Assemblea Generale ha votato a New York la Svizzera con 187 voti (su 193 membri), garantendole quello che il Blick ha definito uno splendido risultato (Glanzresultat). A dir la verità, come sostiene 20min.ch, l’esito non è mai stato in dubbio, poiché i candidati erano meno dei 10 previsti (oltre alla Confederazione Elvetica, Malta, Giappone, Mozambico ed Ecuador sono stati selezionati come membri non permanenti): ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 11 giugno 2022) di Andrea Gebbia, da Ehrendingen (Svizzera) Con la guerra in Ucraina, che ormai dura purtroppo da più di cento giorni, in Svizzera torna di attualità l’Onu con il suo ruolo di garante della pace nel mondo, anche se al momento è sicuramente latitante in Europa. La Svizzera ha aderito all’Onu nel 2002 e oggi, per la prima volta nella storia, ha ottenuto uno dei dieci seggi non permanenti neldiper il biennio 2023-2024. L’Assemblea Generale ha votato a New York la Svizzera con 187 voti (su 193 membri), garantendole quello che il Blick ha definito uno splendido risultato (Glanzresultat). A dir la verità, come sostiene 20min.ch, l’esito non è mai stato in dubbio, poiché i candidati erano meno dei 10 previsti (oltre alla Confederazione Elvetica, Malta, Giappone, Mozambico ed Ecuador sono stati selezionati come membri non permanenti): ...

