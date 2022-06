Ascolti TV | dati Auditel di ieri | venerdì 10 giugno 2022

(Di sabato 11 giugno 2022)tv: idei programmi più visti di10, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la serata speciale Con il Cuore: nel nome di Francesco ha totalizzato in media 2396 spettatori (17.02% di share); su Canale5 la serie tv New Amsterdam ha avuto 1417 spettatori (share 10.25%) nella media dei due episodi. Il film Il cosmo sul comò su Italia1 ha ottenuto 938 spettatori (5.86%); su Rai2 l’episodio del telefilm NCIS ha interessato 1071 spettatori (6.22%) e quello di NCIS Hawai’i 855 (5.25%); il film La rapina del secolo su Rai3 ha conquistato 800 spettatori (4.91%). Su Rete4 la puntata del programma Quarto Grado – Le storie ha interessato ...

