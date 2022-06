Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2022 ore 11:30 (Di venerdì 10 giugno 2022) Viabilità DEL 10 GIUGNO 2022 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA L’INCIDNETE IN A1 SULLA DIRETTRICE Roma-NAPOLI SIAMO TRA ANAGNI E FERENTINO, COINVOLTI UN MEZZO PESANTE E UNA VETTURA, IN DIREIZONE NAPOLI AL MOMENTO NON CI SONO RICADUTE SULLA VIABILITA’ LE ALTRE NOTIZIE FINE SETTIMANA DI EVENTI NELLA CAPITALE AL DOPPIO CONCERTO DI VASCO ROSSI AL CIRCO MASSIMO NELLE GIORNATE DI SABATO E DOMENICA SI SVOLGERA’ IL 1° GRAN PRIX STORICO Roma “LA STORIA DELLE AUTO CLASSICHE, SPORT PROTOTIPO E FORMULA 1 SULLE STRADE DI Roma” SUL CIRCUITO CITTADINO, LA SFILATA NON COMPETITIVA AI FORI IMPERIALI E NEL QUARTIERE EUR NELL’AREA DEL CIRCO MASSIMO GIA’ IN VIGORE DIVIETI DI SOSTA, DALLE 20 SEMPRE DI QUESTA SERA, ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 10 giugno 2022)DEL 10 GIUGNOORE 11.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’INCIDNETE IN A1 SULLA DIRETTRICE-NAPOLI SIAMO TRA ANAGNI E FERENTINO, COINVOLTI UN MEZZO PESANTE E UNA VETTURA, IN DIREIZONE NAPOLI AL MOMENTO NON CI SONO RICADUTE SULLA VIABILITA’ LE ALTRE NOTIZIE FINE SETTIMANA DI EVENTI NELLA CAPITALE AL DOPPIO CONCERTO DI VASCO ROSSI AL CIRCO MASSIMO NELLE GIORNATE DI SABATO E DOMENICA SI SVOLGERA’ IL 1° GRAN PRIX STORICO“LA STORIA DELLE AUTO CLASSICHE, SPORT PROTOTIPO E FORMULA 1 SULLE STRADE DI” SUL CIRCUITO CITTADINO, LA SFILATA NON COMPETITIVA AI FORI IMPERIALI E NEL QUARTIERE EUR NELL’AREA DEL CIRCO MASSIMO GIA’ IN VIGORE DIVIETI DI SOSTA, DALLE 20 SEMPRE DI QUESTA SERA, ...

romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso in via Anastasio II e via Angelo Emo - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso in via dei Durantini - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso Tangenziale Est (uscite Gondar-Ferraris IV) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via di Porta Cavalleggeri - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso in viale Giulio Cesare -

