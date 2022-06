Ultime Notizie – Parte la corsa al tormentone estivo, Fedez ipoteca il titolo (Di venerdì 10 giugno 2022) La corsa al tormentone estivo 2022 è entrata nel vivo. A lanciare una grossa ipoteca sul titolo del pezzo più gettonato dell’estate è stato la settimana scorsa il trio composto da Fedez, Tananai e Mara Sattei con “La dolce vita”, che infatti entrano direttamente al primo posto della Classifica EarOne Airplay Radio degli ultimi sette giorni. Ma il panorama dei pezzi pop che risuoneranno in radio, nelle cuffie dei fan e negli stabilimenti balneari in quella che appare come l’estate della libertà dopo la pandemia è quantomai affollato. C’è “Bagno a mezzanotte” di Elodie, che questo weekend lancia anche il nuovo singolo estivo “Tribale”, e ci sono: “Camera 209” di Alessandra Amoroso, “No Stress” di Marco Mengoni, “Litoranea” di Elisa con Matilda De ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) Laal2022 è entrata nel vivo. A lanciare una grossasuldel pezzo più gettonato dell’estate è stato la settimana sil trio composto da, Tananai e Mara Sattei con “La dolce vita”, che infatti entrano direttamente al primo posto della Classifica EarOne Airplay Radio degli ultimi sette giorni. Ma il panorama dei pezzi pop che risuoneranno in radio, nelle cuffie dei fan e negli stabilimenti balneari in quella che appare come l’estate della libertà dopo la pandemia è quantomai affollato. C’è “Bagno a mezzanotte” di Elodie, che questo weekend lancia anche il nuovo singolo“Tribale”, e ci sono: “Camera 209” di Alessandra Amoroso, “No Stress” di Marco Mengoni, “Litoranea” di Elisa con Matilda De ...

