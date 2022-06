Ultime Notizie – Amministrative, Pd il più radicato, centrodestra il più solido (Di venerdì 10 giugno 2022) Il Pd il partito più radicato, i 5 Stelle i più ‘assenti’. La coalizione più ‘solida’ il centrodestra che propone candidature contrapposte solo nel 7% dei casi, mentre il dato sale al 17% nel caso di Pd e M5S. Sono alcuni dei dati di un’analisi dell’Istituto Cattaneo che, “attraverso un esame dell’offerta elettorale nei 142 comuni con più di 15.000 abitanti chiamati al voto il 12 giugno, misura il radicamento territoriale dei quattro maggiori partiti (Pd, M5S, Fdi, Lega) e la coesione delle due principali aree politiche”. Dall’analisi è stata esclusa l’area ‘centrista’: “Questa analisi è condotta considerando solo la collocazione dei quattro partiti principali perché se si prendesse in esame anche la collocazione di forze politiche minori (varie liste di sinistra, Azione, IV, Fi) le varianti si moltiplicherebbero fino a diventare ingestibili”. Sul ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) Il Pd il partito più, i 5 Stelle i più ‘assenti’. La coalizione più ‘solida’ ilche propone candidature contrapposte solo nel 7% dei casi, mentre il dato sale al 17% nel caso di Pd e M5S. Sono alcuni dei dati di un’analisi dell’Istituto Cattaneo che, “attraverso un esame dell’offerta elettorale nei 142 comuni con più di 15.000 abitanti chiamati al voto il 12 giugno, misura il radicamento territoriale dei quattro maggiori partiti (Pd, M5S, Fdi, Lega) e la coesione delle due principali aree politiche”. Dall’analisi è stata esclusa l’area ‘centrista’: “Questa analisi è condotta considerando solo la collocazione dei quattro partiti principali perché se si prendesse in esame anche la collocazione di forze politiche minori (varie liste di sinistra, Azione, IV, Fi) le varianti si moltiplicherebbero fino a diventare ingestibili”. Sul ...

