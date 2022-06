Top Gun: Maverick, la reazione di Anthony Edwards alla sorte del suo personaggio Goose (Di venerdì 10 giugno 2022) Anthony Edwards commenta scherzosamente la sorte toccata al suo personaggio di Top Gun, il leggendario Goose, nel sequel Top Gun: Maverick. La star di Top Gun, Anthony Edwards, ha reagito alla sorte toccata al suo personaggio, il mitico Goose, in Top Gun: Maverick, sequel uscito 36 anni dopo l'originale che sta spopolando in testa ai botteghini di tutto il mondo. "Le persone avevano una certa sensazione nell'originale e Top Gun: Maverick fa esattamente quello che si prova a vederlo la prima volta, solo in maniera più intensa", ha detto Edwards, 59 anni, a Entertainment Tonight. "Come ho detto a Tom, 'Missione compiuta'. Ce l'hanno ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 10 giugno 2022)commenta scherzosamente latoccata al suodi Top Gun, il leggendario, nel sequel Top Gun:. La star di Top Gun,, ha reagitotoccata al suo, il mitico, in Top Gun:, sequel uscito 36 anni dopo l'originale che sta spopolando in testa ai botteghini di tutto il mondo. "Le persone avevano una certa sensazione nell'originale e Top Gun:fa esattamente quello che si prova a vederlo la prima volta, solo in maniera più intensa", ha detto, 59 anni, a Entertainment Tonight. "Come ho detto a Tom, 'Missione compiuta'. Ce l'hanno ...

