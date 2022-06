The Cursed: un bel film di licantropi (Di venerdì 10 giugno 2022) The Cursed è un film horror, attualmente ancora inedito in Italia. Il 2022 ci ha già regalato qualche bella sorpresa (dal punto di vista cinematografico). È cosa rara trovare un buon horror a tema licantropesco. I film effettivamente di qualità con i lupi mannari si contano nelle dita di una mano. Un lupo mannaro americano a Londra, L’ululato, In Compagnia dei lupi, Dog Soldiers. La lista potrebbe già interrompersi qui. Ma il 2022 ha voluto graziarci con un werewolf movie finalmente decente. Anzi non solo decente, ma addirittura di buon livello. È difficile crederci, ma potete fidarvi. The Cursed è un ottimo film sulla licantropia. E si spera che potrà trovare distribuzione anche da noi. The Cursed: un film che guarda al passato The ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 10 giugno 2022) Theè unhorror, attualmente ancora inedito in Italia. Il 2022 ci ha già regalato qualche bella sorpresa (dal punto di vista cinematografico). È cosa rara trovare un buon horror a tema licantropesco. Ieffettivamente di qualità con i lupi mannari si contano nelle dita di una mano. Un lupo mannaro americano a Londra, L’ululato, In Compagnia dei lupi, Dog Soldiers. La lista potrebbe già interrompersi qui. Ma il 2022 ha voluto graziarci con un werewolf movie finalmente decente. Anzi non solo decente, ma addirittura di buon livello. È difficile crederci, ma potete fidarvi. Theè un ottimosullaa. E si spera che potrà trovare distribuzione anche da noi. The: unche guarda al passato The ...

