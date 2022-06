Temptation Island, l’ex protagonista di una discussa coppia del programma diventerà papà per la prima volta! (Di venerdì 10 giugno 2022) l’ex protagonista di una (molto) discussa coppia che abbiamo conosciuto all’interno di Temptation Island, sta per diventare papà. Il suo nome è Roberto Ranieri, noto proprio per aver partecipato nel lontano 2016 del programma ideato da Maria De Filippi. All’interno del villaggio, Roberto era entrato in coppia con Valeria Vassallo. I due ragazzi, entrambi Palermitani, avevano deciso di mettere alla prova i loro sentimenti all’interno del reality. Insieme da sette lunghi anni, la coppia però non era riuscita a superare la prova. All’epoca, infatti, sebbene fosse fidanzato, Roberto perse la testa per la tentatrice Melissa Castagnoli ed erano stati gli atteggiamenti dei due ragazzi a infastidire Valeria a tal punto da ... Leggi su isaechia (Di venerdì 10 giugno 2022)di una (molto)che abbiamo conosciuto all’interno di, sta per diventare. Il suo nome è Roberto Ranieri, noto proprio per aver partecipato nel lontano 2016 delideato da Maria De Filippi. All’interno del villaggio, Roberto era entrato incon Valeria Vassallo. I due ragazzi, entrambi Palermitani, avevano deciso di mettere alla prova i loro sentimenti all’interno del reality. Insieme da sette lunghi anni, laperò non era riuscita a superare la prova. All’epoca, infatti, sebbene fosse fidanzato, Roberto perse la testa per la tentatrice Melissa Castagnoli ed erano stati gli atteggiamenti dei due ragazzi a infastidire Valeria a tal punto da ...

