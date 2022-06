Sorpresa Napoli, scambio con l’Atletico Madrid per avere De Paul! (Di venerdì 10 giugno 2022) Offerta importante per un titolare del Napoli dalla Spagna, ecco tutti i dettagli sulla possibile partenza del giocatore. Napoli De Paul Fabian Ruizl’Atletico Madrid bussa alla porta del Napoli per Fabian Ruiz. Il centrocampista ha infatti rifiutato oggi il rinnovo coi partenopei, secondo quanto detto da Il Mattino. L’ennesimo rifiuto che potrebbe portare a sanzioni lo spagnolo, che ormai pare voglia liberarsi a parametro zero per la prossima stagione. I partenopei però sono ovviamente infastiditi e si rischia di ripetere lo stesso scenario che toccò a Milik, ovvero l’esclusione dalla rosa e un posto fisso in tribuna. Non tutto però sembra essere perduto. Secondo quanto riferito questa mattina da Radio Kiss Kiss ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 10 giugno 2022) Offerta importante per un titolare deldalla Spagna, ecco tutti i dettagli sulla possibile partenza del giocatore.De Paul Fabian Ruizbussa alla porta delper Fabian Ruiz. Il centrocampista ha infatti rifiutato oggi il rinnovo coi partenopei, secondo quanto detto da Il Mattino. L’ennesimo rifiuto che potrebbe portare a sanzioni lo spagnolo, che ormai pare voglia liberarsi a parametro zero per la prossima stagione. I partenopei però sono ovviamente infastiditi e si rischia di ripetere lo stesso scenario che toccò a Milik, ovvero l’esclusione dalla rosa e un posto fisso in tribuna. Non tutto però sembra essere perduto. Secondo quanto riferito questa mattina da Radio Kiss Kiss ...

