Settimana dell’Ambiente a Ragusa

Ragusa – La terza edizione della Settimana dell'Ambiente, che si svolgerà dal 17 al 25 giugno, verrà presentata lunedì 13 giugno alle ore 10.30 presso la sala giunta del Palazzo della Provincia in viale del Fante a Ragusa.Interverranno il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, i funzionari dell'ente impegnati nell'organizzazione del fitto calendario di eventi, i rappresentanti degli sponsor e delle associazioni coinvolte nella manifestazione.

