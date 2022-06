Roma, finge parto per non "perdere" l'ex, la stalker rischia un processo (Di venerdì 10 giugno 2022) La donna per circa un anno ha perseguitato l'uomo con telefonate, sms e vessazioni tanto da costringerlo a cambiare ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 10 giugno 2022) La donna per circa un anno ha perseguitato l'uomo con telefonate, sms e vessazioni tanto da costringerlo a cambiare ...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Roma, finge parto per non 'perdere' l'ex, la stalker rischia un processo #roma - fisco24_info : Stalking, finge di partorire per tornare con l'ex: (Adnkronos) - Il pm di Roma chiede il rinvio a giudizio per una… - SkyTG24 : #Roma, finge parto per non perdere l'ex compagno: chiesto processo per stalking - EdoardoSanna23 : RT @tcaghiunpoquito: Lui è George #Friedkin, zio di Dan, si finge l’intermediario tra #Inter e #Dybala. In realtà sta portando Paulo a #Rom… - SimoneFalc01 : @FMaggio8 @HungryMarcio @Bisl_19_89 Un ragazzino a maggior ragione finge, Romagnoli finse da sempre, sin da ragazzi… -