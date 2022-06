Ristoratore non trova personale e provoca sui social: 'Decidete voi stipendio e orari' (Di venerdì 10 giugno 2022) Stagionali cercasi. Il problema della mancanza di personale sta mettendo in difficoltà diverse attività in tutta Italia. Pierluigi Lucino , imprenditore salentino di 40 anni, ha così lanciato una ... Leggi su leggo (Di venerdì 10 giugno 2022) Stagionali cercasi. Il problema della mancanza dista mettendo in difficoltà diverse attività in tutta Italia. Pierluigi Lucino , imprenditore salentino di 40 anni, ha così lanciato una ...

Pubblicità

domitilla : RT @Dania: Sogno un mondo in cui il giornalista che pubblica l’ennesimo sfogo del ristoratore che non trova personale faccia, appunto, il g… - matteotti_g : RT @Dania: Sogno un mondo in cui il giornalista che pubblica l’ennesimo sfogo del ristoratore che non trova personale faccia, appunto, il g… - pantycat : RT @Dania: Sogno un mondo in cui il giornalista che pubblica l’ennesimo sfogo del ristoratore che non trova personale faccia, appunto, il g… - grandesso63 : Un ristoratore si è rifiutato di servire il pranzo a degli operai che erano entrati con le tute da lavoro sporche.… - pino_nostro : RT @pino_nostro: @emrato appena litigato al Bar sotto l'Ufficio con un ristoratore: -Eh ma NoN BoGLioNo LaBoRaRe. Vengono da me e chiedono… -