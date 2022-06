Pirlo riparte dalla Turchia | accordo con il Karagumruk

(Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo un anno di pausa, sfruttato per studiare per rimettersi in gioco, Andreaè pronto a tornare ad allenare. Il 43enne bresciano, infatti, è a un passo dall'approdo ai turchi del Faith ...

Dopo un anno di pausa, sfruttato per studiare per rimettersi in gioco, Andreaè pronto a tornare ad allenare. Il 43enne bresciano, infatti, è a un passo dall'approdo ai turchi del Faith Karagumruk , uno dei club del distretto di ...C'è molta curiosità tra gli operatori di mercato per capire seporterà con lui qualche volto noto del campionato di Serie A. Andrea, dopo la stagione alla Juvents, è stato fermo un anno. ...L’allenatore ex Juventus Andrea Pirlo ha firmato un contratto annuale con il Karagümrük, squadra turca che quest’anno è arrivata ...Dopo un anno di pausa, sfruttato per studiare per rimettersi in gioco, Andrea Pirlo è pronto a tornare ad allenare. Il 43enne bresciano, infatti, è a un passo dall'approdo ai turchi del Faith ...