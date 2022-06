Pioggia e vento, si contano i danni ad Eboli ed in tutta la Piana del?Sele (Di venerdì 10 giugno 2022) di Eugenio Verdini Un’autentica tempesta, per fortuna durata pochi minuti, quella che si è abbattuta ieri mattina su Eboli. Pochi minuti, però sufficienti per creare qualche disagio ed anche momenti di paura in alcune zone della città. Soprattutto nel popoloso quartiere Pescara, dove un albero è crollato dinanzi alla sede distretto 64 dell’Asl in Piazzale Lombardi. Sono intervenuti i Vigili del fuoco e la polizia municipale. L’area è stata messa in sicurezza. Il crollo non ha provocato alcun danno alla struttura sanitaria, ha solo temporaneamente sbarrato l’ingresso e spaccato il vetro di un mezzo parcheggiato a pochi metri dall’ingresso. Dopo la messa in sicurezza, l’accesso è stato di nuovo ripristinato regolarmente. Poco distante dalla sede del distretto sanitario è poi saltato un tombino all’altezza della rotatoria del cimitero, al di sotto del ciglio stradale. Il ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 10 giugno 2022) di Eugenio Verdini Un’autentica tempesta, per fortuna durata pochi minuti, quella che si è abbattuta ieri mattina su. Pochi minuti, però sufficienti per creare qualche disagio ed anche momenti di paura in alcune zone della città. Soprattutto nel popoloso quartiere Pescara, dove un albero è crollato dinanzi alla sede distretto 64 dell’Asl in Piazzale Lombardi. Sono intervenuti i Vigili del fuoco e la polizia municipale. L’area è stata messa in sicurezza. Il crollo non ha provocato alcun danno alla struttura sanitaria, ha solo temporaneamente sbarrato l’ingresso e spaccato il vetro di un mezzo parcheggiato a pochi metri dall’ingresso. Dopo la messa in sicurezza, l’accesso è stato di nuovo ripristinato regolarmente. Poco distante dalla sede del distretto sanitario è poi saltato un tombino all’altezza della rotatoria del cimitero, al di sotto del ciglio stradale. Il ...

Pubblicità

ilaria_memoli : RT @Zziagenio78: Ok pagare un ombrellone 30 euro ma mi deve proteggere dal sole, dal vento, dalla pioggia, dalle urla, dalle paure delle ip… - NapoliMeteo : 10/6/2022 09:10 - Temperatura: 21.6 °C - Umidita': 70 % - T. Percepita: 23.3 °C - Vento: 5.6 nodi da ONO - Pioggia:… - AnagniMeteo : Meteo Anagni ?? 9h | ?? Prevalentemente nuvoloso Vento: 0.9 m/s E Raffica: 0.9 m/s Temperatura: 20.1 °C Umidità: 72… - MeteoMignanego : Mignanego Paveto ?? 9h | ? Soleggiato Vento: 3.2 km/h NO Raffica: 11.2 km/h Temperatura: 20.7 °C Umidità: 38 % Pres… - laciulia16 : RT @Zziagenio78: Ok pagare un ombrellone 30 euro ma mi deve proteggere dal sole, dal vento, dalla pioggia, dalle urla, dalle paure delle ip… -