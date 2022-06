Pubblicità

1984_pinto : RT @SkySport: ?? Nadal festeggia il 14° Roland Garros in carriera ?? Battuto Ruud 6-3 6-3 6-0 ? - soralhellas : @NicoSchira Quanto cazzo gasano i colpi del DIRETTORE tiago pinto, ora scusate ma c’è Argentina-Germania finale dei mondiali in Brasile -

FIT

... perdendo poi contro Civitanova ai Quarti di, oltre all'accesso alla Del Monte®Coppa Italia ... classe 1986, nella stagione 2010"2011, con al timone Vincenzo Die lo schiacciatore Rodrigo ...... perdendo poi contro Civitanova ai Quarti di, oltre all'accesso alla Del Monte®Coppa Italia ... classe 1986, nella stagione 2010"2011, con al timone Vincenzo Die lo schiacciatore Rodrigo ... Pinto in finale di doppio a Banja Luka Le straordinarie ragazze del Circolo Tennis di Maglie si impongono sul Circolo Tennis di Lecce per 4 a 0 e volano ai playoff per la promozione in serie B2. La finale femminile Nell'Open ...Calciomercato Roma, Tiago Pinto è molto attivo sia negli acquisti che nelle cessioni visti i tanti movimenti di queste ore. Continuano a circolare i rumors in casa Roma, visto che Mourinho ha chiesto ...