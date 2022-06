Mesagne, maltempo: cede un pezzo di strada Puglia, meteo: allerta (Di venerdì 10 giugno 2022) Un’autocisterna è finita nell’avvallamento creatosi nel tratto di strada. Soggetto a lavori di rifacimento della rete della fogna è venuto meno a causa della pioggia insistente di stamattina. È accaduto nel centro urbano di Mesagne. L'articolo Mesagne, maltempo: cede un pezzo di strada <small class="subtitle">Puglia, meteo: allerta</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 10 giugno 2022) Un’autocisterna è finita nell’avvallamento creatosi nel tratto di. Soggetto a lavori di rifacimento della rete della fogna è venuto meno a causa della pioggia insistente di stamattina. È accaduto nel centro urbano di. L'articoloundi proviene da Noi Notizie..

