Matilda De Angelis ha dato un taglio netto… ai capelli

Leggi su amica

(Di venerdì 10 giugno 2022) Un hair look corto, movimentato, fresco e modaiolo: è quello sfoggiato daDesui social. «È un parrucca» dice lei. Ma che sia la prova prima del colpo di testa? (Instagram @de) C’è voglia di cambiamento perDe. E si vede. L’attrice è stata paparazzata mano nella mano con il nuovo presunto amore, Pietro Castellitto. E, dopo i cambiamenti nella sfera sentimentale, ora fa le prove sui social per rivoluzionare il suo hair look. Su Instagram, infatti, ha condiviso video e foto nei quali appare completamente diversa. La sua lunga chioma castana ha lasciato il posto a un pixie cut cortissimo che le regala un’allure decisamente sbarazzina. «È un parrucca» si è affrettata a specificare la star del cinema italiano. Ma il dubbio sorge spontaneo: che ...