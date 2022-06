Mafia: Verini (Pd), 'c.destra non riesce a liberarsi da abbracci inquietanti come Dell'Utri e Cuffaro' (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu (Adnkronos) - "Il nuovo arresto di un altro esponente Delle destre per ipotesi di gravissimi reati legati allo scambio politico mafioso conferma quanto pesante sia la cappa del condizionamento mafioso in quella realtà e in queste elezioni. Queste forze di centrodestra non riescono proprio a fare i conti con questi temi e a liberarsi da abbracci politicamente inquietanti come quelli di Dell'Utri e Dello stesso Cuffaro". Lo dice Walter Verini, deputato Pd, componente Delle commissioni Giustizia e AntiMafia. "Per distogliere l'attenzione da questo gravissimo farDello attaccano incredibilmente un candidato di centrosinistra che nella sua vita ... Leggi su iltempo (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu (Adnkronos) - "Il nuovo arresto di un altro esponentee destre per ipotesi di gravissimi reati legati allo scambio politico mafioso conferma quanto pesante sia la cappa del condizionamento mafioso in quella realtà e in queste elezioni. Queste forze di centronon riescono proprio a fare i conti con questi temi e adapoliticamentequelli dio stesso". Lo dice Walter, deputato Pd, componentee commissioni Giustizia e Anti. "Per distogliere l'attenzione da questo gravissimo faro attaccano incredibilmente un candidato di centrosinistra che nella sua vita ...

