Irene Grandi, in lacrime torna single: “Non ha funzionato perché…” (Di venerdì 10 giugno 2022) Irene Grandi è tornata single, il matrimonio con Lorenzo Doni è già finito: scopriamo i motivi della rottura. La cantante toscana non riesce proprio a portare avanti una relazione, dà… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 10 giugno 2022)ta, il matrimonio con Lorenzo Doni è già finito: scopriamo i motivi della rottura. La cantante toscana non riesce proprio a portare avanti una relazione, dà… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

acino2020 : @RaiRadio2 @irene_grandi @LbarbarossaLuca @andyPERRONI @RaiPlay @irene_grandi sei favorevole alla legalizzazione de… - RaiRadio2 : ?? @irene_grandi in diretta a #Radio2SocialClub con @LbarbarossaLuca e @andyPERRONI Ascolta su #RaiRadio2 ??… - SandraCeradini : RT @Teso4zampe: Tesori a quattro zampe dona 27 chili di cibo per Chihuahua e cani grandi alla volontaria Irene - - zazoomblog : Irene Grandi racconta la fine del matrimonio con Lorenzo Doni: “È difficile capire cosa sia l’amore” - #Irene… - DPiervi : RT @RaiRadio2: Oggi, #10Giugno, ospiti a #Radio2SocialClub @irene_grandi e @DPiervi in studio; #TeoTecoli in collegamento [Foto di D.Carbon… -