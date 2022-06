Il sito-truffa che vendeva smartphone | tablet e pc a prezzi vantaggiosi

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 10 giugno 2022) Prometteva prodotti di ultima generazione a un prezzo di vendita talmente basso da non avere concorrenza. Ma si trattava della classicaonline. Dopo centinaia di segnalazioni (partite nel mese di maggio) la Polizia Postale ha posto sotto sequestro preventivo ile-commerce LeonPhone. Una vetrina-trappola che, facendo una stima dalle denunce depositate nel corso del tempo, avrebbe fruttato un giro d’affari stimato di circa 500mila euro. E la dinamica era quella classica: l’utente-cliente ordinava il proprio prodotto (il core-business erano gli iPhone), pagava alla cassa online e attendeva – vanamente – l’arrivo a casa di quanto acquistato. LEGGI ANCHE > Non esiste alcuna sovvenzione governativa da “1000 euro” per festeggiare i 70 anni di Eni Dalla giornata di lunedì 9 giugno, collegandosi aldi LeonPhone appare un ...