Giro del Delfinato 2022: ritiro per Juan Ayuso, problemi intestinali per lo spagnolo (Di venerdì 10 giugno 2022) Aveva disputato un’ottima cronometro individuale e si trovava addirittura ottavo in classifica generale, pronto a giocarsi il titolo. Invece un malanno fisico ha fermato Juan Ayuso: l’iberico della UAE Emirates è stato costretto al ritiro al Giro del Delfinato 2022. Il giovane spagnolo non si è presentato al via della sesta frazione da Rives: nella notte infatti è stato febbricitante, oltre ad avere problemi intestinali. Le parole del medico sociale David De Klerk: “Juan ha avuto problemi intestinali e diarrea prima della tappa di ieri. Ha ricevuto le cure del caso, ma successivamente ha sviluppato febbre e una leggera disidratazione”. LIVE Giro del ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) Aveva disputato un’ottima cronometro individuale e si trovava addirittura ottavo in classifica generale, pronto a giocarsi il titolo. Invece un malanno fisico ha fermato: l’iberico della UAE Emirates è stato costretto alaldel. Il giovanenon si è presentato al via della sesta frazione da Rives: nella notte infatti è stato febbricitante, oltre ad avere. Le parole del medico sociale David De Klerk: “ha avutoe diarrea prima della tappa di ieri. Ha ricevuto le cure del caso, ma successivamente ha sviluppato febbre e una leggera disidratazione”. LIVEdel ...

