Elezioni Amministrative e Referendum domenica 12 giugno 2022: servono le mascherine per votare? (Di venerdì 10 giugno 2022) Tra poche ore gli italiani saranno chiamati alle urne: c'è chi dovrà votare anche per le Elezioni Amministrative, quindi per eleggere il nuovo Sindaco che sarà in carica per i prossimi 5 anni, chi invece si presenterà al seggio solo per il Referendum sulla Giustizia. Ma ora che il 12 giugno si avvicina, la domanda di molti è una: servono mascherine e Green Pass per votare? La mascherina per votare domenica è 'raccomandata' Per votare domenica 12 giugno non sarà obbligatorio indossare la mascherina, ma portare con sé il dispositivo di protezione resta molto raccomandato, soprattutto quando si entra nel saggio. Il primo protocollo, in realtà, aveva lasciato l'obbligo ...

