Cosa stanno cercando i tuoi figli online ? Report Safe Kids 2022 (Di venerdì 10 giugno 2022) Cosa stanno cercando i tuoi figli online ? Te lo dice Kaspersky con il Report Safe Kids 2022 Molto utile il rapporto 2022 fornito da Kaspersky su Cosa fanno i bambini online, quali sono le nuove tendenze che seguono e come proteggerli. Se siete genitori vale la pena conoscere questi dati ! Per questi motivi ecco la traduzione automatica offerta da google dell’articolo citato : “Per compilare questo rapporto abbiamo esaminato le categorie di siti Web che i bambini hanno aperto più spesso in un browser e il numero di ore trascorse sulle app Android. Inoltre, abbiamo esaminato le prime 1000 ricerche su YouTube. Il rapporto si basa su statistiche anonime raccolte da ... Leggi su analisideirischinformatici (Di venerdì 10 giugno 2022)? Te lo dice Kaspersky con ilMolto utile il rapportofornito da Kaspersky sufanno i bambini, quali sono le nuove tendenze che seguono e come proteggerli. Se siete genitori vale la pena conoscere questi dati ! Per questi motivi ecco la traduzione automatica offerta da google dell’articolo citato : “Per compilare questo rapporto abbiamo esaminato le categorie di siti Web che i bambini hanno aperto più spesso in un browser e il numero di ore trascorse sulle app Android. Inoltre, abbiamo esaminato le prime 1000 ricerche su YouTube. Il rapporto si basa su statistiche anonime raccolte da ...

Gennaro13830980 : RT @MMaXXprIIme: Vi rendete conto che tutte quelle persone che si sono vaccinate e hanno attaccato i #novax poco per volta stanno morendo t… - UmbertoIass : @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT Avete stanziato ulteriori #soldi per pagare ulteriori persone che stanno a girarsi i p… - mariacarla1963 : RT @MinutemanItaly: I turchi stanno alzando la posta ovunque. Vediamo cosa ne pensano i greci, o meglio, i francesi. In teoria quella zona… - Mirandola59 : RT @Cavalodiritorno: Alcuni giornali stanno scrivendo che il tour di #Conte si è rivelato un flop. Voi cosa ne dite? - eia58 : RT @Gianl1974: ??Andrzej Duda: “Sono stupito di tutte le trattative che continuano con Putin. Il Cancelliere Scholz, il Presidente Emmanue… -