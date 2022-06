Ci è arrivato pure un magistrato: “Distinguere i morti per Covid da quelli con Covid” (Di venerdì 10 giugno 2022) “Un conto è una morte per Covid, ben altro è una morte con Covid”. Questo in estrema sintesi ciò che sta alla base della pioggia di archiviazioni che la Procura di Torino ha richiesto in merito ai fascicoli aperti sui decessi nelle Rsa durante la prima ondata del coronavirus. In particolare, il procuratore aggiunto Vincenzo Pacileo ha sottolineato che accertare la presenza di un nesso causale tra la malattia e la morte risulta tecnicamente possibile, sebbene in quel periodo buio della Repubblica i vertici dell’improvvisato regime sanitario vietarono, attraverso una circolare del ministero della Salute, di eseguire le autopsie. Nello specifico, facendo l’esempio di una delle Rsa coinvolte, la San Giuseppe di Grugliasco, il magistrato ha chiarito “che in linea di principio ogni concausa è giuridicamente ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 10 giugno 2022) “Un conto è una morte per, ben altro è una morte con”. Questo in estrema sintesi ciò che sta alla base della pioggia di archiviazioni che la Procura di Torino ha richiesto in merito ai fascicoli aperti sui decessi nelle Rsa durante la prima ondata del coronavirus. In particolare, il procuratore aggiunto Vincenzo Pacileo ha sottolineato che accertare la presenza di un nesso causale tra la malattia e la morte risulta tecnicamente possibile, sebbene in quel periodo buio della Repubblica i vertici dell’improvvisato regime sanitario vietarono, attraverso una circolare del ministero della Salute, di eseguire le autopsie. Nello specifico, facendo l’esempio di una delle Rsa coinvolte, la San Giuseppe di Grugliasco, ilha chiarito “che in linea di principio ogni concausa è giuridicamente ...

