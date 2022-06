Pubblicità

stefanoedo : RT @Fiammailmionome: Grazie europa!! Tassi di interesse aumentati e giù a picco la borsa Sanzioni alla Russia I primo a rimetterci noi Ita… - Fiammailmionome : RT @Fiammailmionome: Grazie europa!! Tassi di interesse aumentati e giù a picco la borsa Sanzioni alla Russia I primo a rimetterci noi Ita… - jabbaTM : RT @Fiammailmionome: Grazie europa!! Tassi di interesse aumentati e giù a picco la borsa Sanzioni alla Russia I primo a rimetterci noi Ita… - infoitinterno : Borsa a picco, Piazza Affari cede oltre il 4% per il rialzo dei tassi: crollano le banche - Fiammailmionome : Grazie europa!! Tassi di interesse aumentati e giù a picco la borsa Sanzioni alla Russia I primo a rimetterci noi… -

Dato che ha fatto ulteriormente sciovolare ladi Milano dopo una mattinata già parecchio difficile. L'inflazione in Italia . In giornata sono arrivati inoltre i dati di Bankitalia dai quali ...Giornata da dimenticare per Zurigo, che riporta un - 2,1% e termina gli scambi a 11.084,62 punti. 10 - 06 - 2022 17:50Giornata difficile per le borse all'indomani delle decisioni della BCE e dopo il dato sull'inflazione USA, con ribassi davvero pesanti.A picco, che presenta un pessimo -2,85%.In Spagna annunciati i Prezzi al Consumo pari a 8,7%. Sempre questo pomeriggio è in programma il dato sui Prezzi al Consumo degli Stati Uniti…) Leggi ...