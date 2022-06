Avete mai visto la figlia di Guendalina Canessa e Daniele Interrante? E’ tutta sua madre: le immagini (Di venerdì 10 giugno 2022) C’è chi l’ha addirittura paragonata a sua sorella, tanto si somigliano. Stiamo parlando della figlia di Guendalina Canessa e Daniele Interrante: Chloe ha 12 anni ed è la copia della madre È nata dodici anni fa dalla relazione tra Guendalina Canessa e Daniele Interrante, due volti televisivamente noti dato che lei ha partecipato al Grande Fratello e lui è uno storico tronista di Uomini e Donne, la trasmissione di punta di Maria De Filippi. Si chiama Chloe ed è la figlia della coppia, divenuta da alcuni mesi a questa parte un volto noto sui social tanto quanto i genitori dal momento che sono tanti gli scatti che la ritraggono insieme alla madre o con i suoi amati cagnolini. ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 10 giugno 2022) C’è chi l’ha addirittura paragonata a sua sorella, tanto si somigliano. Stiamo parlando delladi: Chloe ha 12 anni ed è la copia dellaÈ nata dodici anni fa dalla relazione tra, due volti televisivamente noti dato che lei ha partecipato al Grande Fratello e lui è uno storico tronista di Uomini e Donne, la trasmissione di punta di Maria De Filippi. Si chiama Chloe ed è ladella coppia, divenuta da alcuni mesi a questa parte un volto noto sui social tanto quanto i genitori dal momento che sono tanti gli scatti che la ritraggono insieme allao con i suoi amati cagnolini. ...

Pubblicità

teatrolafenice : Nasceva oggi a Sortelung nel 1865 Carl Nielsen. Non l'avete mai ascoltato? Niente paura, è arrivato il momento. Qu… - TV8it : Una @GiuliaSalemi93 così, non l'avete mai vista ?? Ma quanto si è impegnata per questo Lip Sync? Qualcosa ci dice ch… - AlbertoBagnai : Cretini che “non vi ho mai votato ma siccome lo avete fatto per farvi votare nonvivotopiuuuh” ne abbiamo? Non così… - _portamivia_ : AVETE FATTO INCAZZARE LA PRIESTESS DI CA LE AVETE FATTO SCRIVERE UN TWEET DURANTE UNA DIRETTA, QUESTA COSA NON È MA… - anastasiamadam : RT @bellissima2021: Avete pagato con la vita l'infamita' umana adesso siete tre Angeli nel cielo.. noi non vi dimenticheremo mai e faremo g… -