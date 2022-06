Autonomia, Salvini l‘addolcisce in versione ‘4.0’, ma i comitati veneti insorgono contro lo ‘Stato strozzino’ (Di venerdì 10 giugno 2022) Per anni, a ragione, si è parlato del nord-est della Penisola come della ‘locomotiva d’Italia’: fabbriche, aziende, export in tutto il mondo e, complice un tasso di disoccupazione al minimo, tenore di vita sicuramente migliore rispetto ad altre regioni del Paese, Di contro, se al Centro sono per lo più i ministeri e la Pa ad assicurare una buona fonte di redditi, al Sud invece – complice la ‘desolazione industriale – la maggior parte dei cittadini sopravvive grazie agli aiuti di Stato, Rdc in primis, che in un centro senso finisce anche per fungere da ‘strumento di controllo’ rispetto alla gestione dell’ordine pubblico. Tuttavia lo Stato ‘costa’ e, per forza di cose, le tasse hanno finito per ‘castigare’ i commercianti, fino a ‘tarpare le ali’ proprio alle maggiori industrie, nel frattempo drammaticamente colpite dall’avvento del conflitto in Ucraina ... Leggi su italiasera (Di venerdì 10 giugno 2022) Per anni, a ragione, si è parlato del nord-est della Penisola come della ‘locomotiva d’Italia’: fabbriche, aziende, export in tutto il mondo e, complice un tasso di disoccupazione al minimo, tenore di vita sicuramente migliore rispetto ad altre regioni del Paese, Di, se al Centro sono per lo più i ministeri e la Pa ad assicurare una buona fonte di redditi, al Sud invece – complice la ‘desolazione industriale – la maggior parte dei cittadini sopravvive grazie agli aiuti di Stato, Rdc in primis, che in un centro senso finisce anche per fungere da ‘strumento dillo’ rispetto alla gestione dell’ordine pubblico. Tuttavia lo Stato ‘costa’ e, per forza di cose, le tasse hanno finito per ‘castigare’ i commercianti, fino a ‘tarpare le ali’ proprio alle maggiori industrie, nel frattempo drammaticamente colpite dall’avvento del conflitto in Ucraina ...

Pubblicità

italiaserait : Autonomia, Salvini l‘addolcisce in versione ‘4.0’, ma i comitati veneti insorgono contro lo ‘Stato strozzino’ - Renzo3Renzo : Veneti ricordatevi che Salvini autonomia non ve la darà mai a lui interessa i voti e che state zitti se no vi cacci… - fisco24_info : Autonomia, veneti sul piede di guerra: 'Tradimento da Stato strozzino': (Adnkronos) - Il nord teme una riforma anna… - infoitinterno : Autonomia, Salvini: ci siamo quasi, grazie a Zaia e ai veneti - salvini_stefano : @Reverendo_80 Non ho conoscenza del 'mezzo' ma in questo periodo tengo presente solo dal 300 wm e cosa si riarma in… -